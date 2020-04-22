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Текст:   Игорь Зубков 
09:43 22.04.2020

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Граждане могут не проводить поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета до конца 2020 года.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, сообщает Росстандарт. Это решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
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В соответствии с постановлением правительства, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени до 1 января 2021 года.

"Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета, - говорится в сообщении Росстандарта. - Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности".

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