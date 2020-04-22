Премьер Беларуси раскритиковал кожевенную отрасль за низкую эффективность

Несмотря на то, что проблемы кожевенной отрасли Беларуси уже многие годы остаются предметом повышенного внимания со стороны руководства страны, заметного перелома ситуации, судя по всему, констатируют аналитики, еще не произошло. Во всяком случае, по оценке премьера РБ Сергея Румаса, эффективность работы кожевенных организаций остается на низком уровне. Об этом он дал понять 22 апреля, выступая на президиуме совета министров, напомнив, что буквально полгода назад члены правительства уже собирались в этом составе для обсуждения данной тематики.

Премьер, в частности, напомнил, что в стране введен госзаказ на кожсырье. Представлена возможность реализовывать и невостребованный ресурс низкосортного сырья путем выставления на биржевые торги. "И как показывают цифры, с начала текущего года ситуация в отрасли несколько улучшилась, но вместе с тем, все проблемные вопросы не сняты", - констатировал Румас, добавив, что эффективность работы отраслевых организаций, к сожалению, остается на низком уровне.

Глава правительства предложил своим коллегам рассмотреть вопросы стабилизации ситуации в кожевенной отрасли и проанализировать те решения, которые были приняты, проанализировав их эффективность.

По словам премьера, негативно на развитии отрасли отразились и процессы, связанные с пандемией COVID-19. Многие зарубежные потребители, пояснил он, приостановили работу, а некоторые отечественные потребители переходят на работу в режиме неполной занятости. Но одновременно такие сложные условия, полагает глава кабмина, предоставляют и новые возможности для кожевенной отрасли.