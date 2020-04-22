Премьер Беларуси раскритиковал кожевенную отрасль за низкую эффективность

Премьер, в частности, напомнил, что в стране введен госзаказ на кожсырье. Представлена возможность реализовывать и невостребованный ресурс низкосортного сырья путем выставления на биржевые торги. "И как показывают цифры, с начала текущего года ситуация в отрасли несколько улучшилась, но вместе с тем, все проблемные вопросы не сняты", - констатировал Румас, добавив, что эффективность работы отраслевых организаций, к сожалению, остается на низком уровне.
Глава правительства предложил своим коллегам рассмотреть вопросы стабилизации ситуации в кожевенной отрасли и проанализировать те решения, которые были приняты, проанализировав их эффективность.
По словам премьера, негативно на развитии отрасли отразились и процессы, связанные с пандемией COVID-19. Многие зарубежные потребители, пояснил он, приостановили работу, а некоторые отечественные потребители переходят на работу в режиме неполной занятости. Но одновременно такие сложные условия, полагает глава кабмина, предоставляют и новые возможности для кожевенной отрасли.