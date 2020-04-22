Премьеры РФ и Турции обсудили коронавирус и возвращение домой туристов

В ходе телефонного разговора глава правительства России Михаил Мишустин и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и работу по возвращению граждан двух стран на родину.

"Михаил Мишустин и Фуат Октай обменялись мнениями о предпринимаемых в России и Турции мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и организации работы по возвращению граждан двух стран на родину", - подтвердили в пресс-службе кабмина.

Также предметом разговора премьер-министров стало торгово-экономическое сотрудничество.

"Затрагивалась также тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - сообщили в пресс-службе.