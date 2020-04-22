Президент Мадагаскара рассказал о средстве от COVID-19 на основе полыни

На Мадагаскаре, похоже, нашли простое и действенное решение, как остановить стремительное распространение коронавируса, сообщает издание Moov. Все просто: не надо тратить астрономические суммы на закупку лимонов и имбиря - местные африканские умельцы придумали чудо-отвар от COVID-19 на основе полыни.

Как заявил президент республики Андри Радзуэлина, травяной напиток, получивший название "Ковид-органикс", стал результатом работы ученых из Института прикладных исследований Мадагаскара. Клинические испытания были проведены в сжатые сроки, минуя тестирование на животных.

"В результате два человека полностью вылечились от COVID-19. Этот чай дает результаты уже через неделю", - отметил лидер страны, выступая на специально созванной пресс-конференции. Несмотря на то, что точная формула снадобья держится в секрете, в его основе выделяемое из полыни вещество артемизинин.

В то же время российские и западные медики не располагают достоверными данными, что это лекарство эффективно против коронавирусной инфекции.