Исследование: сколько раз люди прикасаются руками к лицу

Один из главных постулатов антикоронавирусной профилактики - не давать волю рукам. То есть, взявшись руками за тележку в супермаркете, не касаться потом своего носа. Не потирать щеки и не гладить подбородок - именно в этот момент, по версии медиков, коварный вирус попадает через наиболее уязвимые части лица в человеческий организм. Но, как выяснилось, человек делает массу движений руками бессознательно, и постоянно, оказывается, ощупывает свое лицо, что-то потирает или поглаживает. Причину такой суетности рук решили разгадать ученые из Израиля.

Нейробиологи из Института Вейцмана по результатам своих исследований пришли к неожиданному выводу, что движение рук к лицу - это рефлекс, человек, подобно другим животным, обнюхивает себя.

Исследование отличается своей основательностью, проведены десятки экспериментов, замеров потока воздуха, составлена даже тепловая карта касаний лица руками.

Оказалось, что люди касаются лица руками так же часто, как орангутаны - а именно 13,3 раза в каждые 20 минут, или 40 раз в час. Правда, если человек чувствует, что за ним наблюдают, он производит эти действия в два, а то и в три раза реже. А стоит ему пожать руку своего собеседника, то он начнет трогать свое лицо, наоборот, чаще.

Один из экспериментов был проведен в группе студентов-медиков из 26 человек. Их лица записали на видео во время двух 2-х часовых лекций. Их предупредили, что снимается видео, но не стали говорить о цели исследования. Результат был таков: прикосновения к лицу зафиксированы примерно 23 раза в час, из них семь прикосновений были направлены именно на ноздри.

Примерно такая же картина предстала и при исследовании 79 врачей и сотрудников клиники семейной медицины. Несмотря на то, что в учреждении соблюдалась правильная контактная гигиена, люди все же прикасались к собственным глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.

Ученые отмечают, что при касании лица может передаваться около 25 процентов респираторных заболеваний.

А также ученые получили данные опросов. Из 400 человек 94 процента сообщили, что обнюхивают себя, своих близких и свою одежду, более половины - незнакомых людей, а многие родители признались, что и за детьми, особенно маленькими, замечали привычку нюхать свои пальцы.

Таким образом исследователи делают вывод, что люди приближают руки к лицу именно в целях обнюхивания. Они замерили силу потока воздуха к носу в момент, когда рука приближается к лицу, - сила потока усиливается вдвое. Это говорит о том, что человек втягивает в себя воздух - то есть нюхает!

Следующим этапом опыта была попытка узнать, зачем это нужно людям. Ученые предположили, что обоняние через самовнушение является в значительной степени бессознательным актом. Все приматы, в том числе и люди, занимаются самосохранением на очень высокой частоте импульсов подсознания. И выдвинули гипотезу, что само прикосновение к лицу подчиняет себе обоняние, и это путь к получению обонятельной информации о себе и о других.

"Люди делают это, чтобы подтвердить свою самость, то есть образец той личности, которой предначертано стать с самого рождения, так же, как они смотрятся для этого в зеркало", пишут ученые. Даже столь невинный жест, когда человек закрывает лицо руками, когда ему стыдно, он делает это для того, чтобы вдохнув свой запах получить сигнал, позволяющий справиться с угрожающими целостности его личности эмоциями.