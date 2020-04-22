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22.04.2020 15:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Исследование: сколько раз люди прикасаются руками к лицу

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Один из главных постулатов антикоронавирусной профилактики - не давать волю рукам. То есть, взявшись руками за тележку в супермаркете, не касаться потом своего носа. Не потирать щеки и не гладить подбородок - именно в этот момент, по версии медиков, коварный вирус попадает через наиболее уязвимые части лица в человеческий организм. Но, как выяснилось, человек делает массу движений руками бессознательно, и постоянно, оказывается, ощупывает свое лицо, что-то потирает или поглаживает. Причину такой суетности рук решили разгадать ученые из Израиля.

Нейробиологи из Института Вейцмана по результатам своих исследований пришли к неожиданному выводу, что движение рук к лицу - это рефлекс, человек, подобно другим животным, обнюхивает себя.

Исследование отличается своей основательностью, проведены десятки экспериментов, замеров потока воздуха, составлена даже тепловая карта касаний лица руками.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Оказалось, что люди касаются лица руками так же часто, как орангутаны - а именно 13,3 раза в каждые 20 минут, или 40 раз в час. Правда, если человек чувствует, что за ним наблюдают, он производит эти действия в два, а то и в три раза реже. А стоит ему пожать руку своего собеседника, то он начнет трогать свое лицо, наоборот, чаще.

Один из экспериментов был проведен в группе студентов-медиков из 26 человек. Их лица записали на видео во время двух 2-х часовых лекций. Их предупредили, что снимается видео, но не стали говорить о цели исследования. Результат был таков: прикосновения к лицу зафиксированы примерно 23 раза в час, из них семь прикосновений были направлены именно на ноздри.

Примерно такая же картина предстала и при исследовании 79 врачей и сотрудников клиники семейной медицины. Несмотря на то, что в учреждении соблюдалась правильная контактная гигиена, люди все же прикасались к собственным глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.

Ученые отмечают, что при касании лица может передаваться около 25 процентов респираторных заболеваний.

А также ученые получили данные опросов. Из 400 человек 94 процента сообщили, что обнюхивают себя, своих близких и свою одежду, более половины - незнакомых людей, а многие родители признались, что и за детьми, особенно маленькими, замечали привычку нюхать свои пальцы.

Фото: iStock
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Таким образом исследователи делают вывод, что люди приближают руки к лицу именно в целях обнюхивания. Они замерили силу потока воздуха к носу в момент, когда рука приближается к лицу, - сила потока усиливается вдвое. Это говорит о том, что человек втягивает в себя воздух - то есть нюхает!

Следующим этапом опыта была попытка узнать, зачем это нужно людям. Ученые предположили, что обоняние через самовнушение является в значительной степени бессознательным актом. Все приматы, в том числе и люди, занимаются самосохранением на очень высокой частоте импульсов подсознания. И выдвинули гипотезу, что само прикосновение к лицу подчиняет себе обоняние, и это путь к получению обонятельной информации о себе и о других.

"Люди делают это, чтобы подтвердить свою самость, то есть образец той личности, которой предначертано стать с самого рождения, так же, как они смотрятся для этого в зеркало", пишут ученые. Даже столь невинный жест, когда человек закрывает лицо руками, когда ему стыдно, он делает это для того, чтобы вдохнув свой запах получить сигнал, позволяющий справиться с угрожающими целостности его личности эмоциями.

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