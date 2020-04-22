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22.04.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Производство гречки в России за месяц выросло почти в полтора раза

Текст: Татьяна Карабут
В марте в стране существенно выросло производство тех продуктов питания, по которым наблюдался ажиотажный спрос в начале прошлого месяца, следует из данных Росстата.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Лидером по приросту стала гречка: в марте объем производства гречневой крупы составил 50,5 тысячи тонн. Рост к февралю 2020 года составил 45,8%, к марту 2019 года - 41,1 %. При этом в сравнении с первым кварталом прошлого года объемы производства гречки в первом квартале 2020-го ниже на 5,7%.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Значительно выросло производство макаронных и аналогичных мучных изделий: рост к февралю 2020 года составил 25,9 %, к марту 2019 года - 20,7 % (объем за март 2020 года - 144 тысячи тонн). Это на 7,6% больше, чем в январе-марте прошлого года.

Производство растительных и животных масел и жиров увеличилось в первом квартале 2020 года на 19% по сравнению с январем-мартом прошлого года и на 17,7% в марте 2020-го по сравнению с тем же месяцем в 2019-м. Фруктов и овощей в марте этого года было переработано и законсервировано на 17,4% больше по сравнению с мартом 2019-го. Лидер среди овощей - картофель. Объем его переработки в предыдущем месяце вырос на 24,3% по сравнению с мартом прошлого года. Производство сливочного масла в марте по сравнению с аналогичным периодом годичной давности выросло на 16,2%, а сыров - на 15,5%.

А вот сахара в марте было произведено меньше - на 34,1% в сопоставлении с тем же месяцем в 2019-м и на 70,7% по сравнению с февралем 2020-го.

"Производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаются одним из драйверов роста", - признают в Росстате. По результатам первого квартала отрасль в целом прибавила 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают, что большую загрузку перерабатывающих мощностей удалось обеспечить благодаря высокому урожаю 2019-го.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Впрочем, куда более впечатляющие результаты по результатам марта показали некоторые непродовольственные рынки. Так, производство компьютеров и комплектующих для них в сопоставлении с мартом прошлого года выросло на 75,5%, за первый квартал этого года в сравнении с аналогичным отрезком в прошлом году - на 67,2%. Также среди лидеров производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики: прирост этой продукции по сравнению с мартом 2019-го - 64,1%, а в сопоставлении с февралем 2020-го - 78,3%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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