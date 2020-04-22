Указ губернатора Псковской области от 21 апреля 2020 года № 62-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Законом области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт "е" подпункта 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"е) проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования;";

2) в пункте 11:

а) подпункт "а" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) осуществление образовательного процесса в дистанционной форме обучения в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования;";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) организовать обеспечение продуктовыми наборами на сумму 1 500 руб.:

а) в апреле 2020 г. - обучающихся 1 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам частных общеобразовательных организаций из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей;

б) в мае 2020 г. - обучающихся:

1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам частных общеобразовательных организаций;

5 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам частных общеобразовательных организаций из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей;";

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) организовать выплату единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме в размере 3 000 руб. педагогическим работникам образовательных организаций, указанных в подпункте "а" подпункта 1 настоящего пункта, осуществляющим образовательный процесс в дистанционной форме обучения.";

3) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Председателю Комитета по труду и занятости Псковской области Аржаникову С.К. совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) организовать выплату дополнительного государственного пособия в апреле - июне 2020 г. в размере 5 000 руб. ежемесячно безработным гражданам, получающим пособие по безработице в минимальном размере (1 500 руб.), и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и не получающим пособие по безработице.";

4) в пункте 12:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить предоставление дополнительных мер поддержки однократно в размере 5 000 руб. малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет, малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;";

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. на период действия ограничительных мероприятий (карантина) организовать осуществление дополнительных ежемесячных выплат в апреле - июне 2020 г. в размере 5 000 руб. работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Псковской области, занятым в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







