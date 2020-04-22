Путин и Меркель обсудили меры по борьбе с COVID-19

Канцлер ФРГ позвонила президенту России. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили борьбу с коронавирусом и внутриукраинское урегулирование. Также речь шла о Сирии, Ливии и ситуации на нефтяном рынке.

"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса", - сообщили в пресс-службе Кремля. Была подчеркнута важность тесной координации международных усилий при активном участии ВОЗ. Профильные министерства продолжат контакты.

Лидеры подробно рассмотрели вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта. "Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР", - отметили в Кремле. Была подчеркнута необходимость последовательной реализации Минских договоренностей и решений "нормандских" саммитов. "Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - сообщили в кремлевской пресс-службе.

Также Путин и Меркель затронули вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, с положением на мировом рынке нефти.