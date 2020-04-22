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Рубрика: Происшествия

Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ

Текст: Наталья Козлова

Президент Владимир Путин назначил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев.

Игорь Краснов призвал скорректировать работу прокуроров

Кабурнеев возглавлял Главное следственное управление СК России с марта 2017 года. До этого он руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан.

Эдуард Кабурнеев занял кабинет Игоря Краснова. Напомним, Краснов стал Генеральным прокурором РФ.

В качестве заместителя Бастрыкина Эдуард Кабурнеев будет курировать Главное Следственное управление и Главное следственное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Президент Правительство Следственный комитет

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