Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ

Президент Владимир Путин назначил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину нового заместителя. Им стал генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев.

Кабурнеев возглавлял Главное следственное управление СК России с марта 2017 года. До этого он руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан.

Эдуард Кабурнеев занял кабинет Игоря Краснова. Напомним, Краснов стал Генеральным прокурором РФ.

В качестве заместителя Бастрыкина Эдуард Кабурнеев будет курировать Главное Следственное управление и Главное следственное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.