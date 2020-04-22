Путин освободил от налога субсидии для бизнеса в связи с COVID-19

Президент России Владимир Путин продолжает снижать налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Он подписал федеральный закон, который освобождает от налога на прибыль доходы малых и средних предприятий (МСП), полученные в виде субсидий из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в тексте закона, льгота будет предоставляться предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса COVID-19 (перечень этих отраслей утверждается правительством РФ). Обязательное условие - налогоплоательщик должен быть включен по состоянию на 1 марта в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон позволяет при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы малых и средних предприятий, сделанные за счет этих субсидий. Это позволит дополнительно снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.