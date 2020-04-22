"Ракета Победы" установлена на стартовом комплексе Байконура

Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14". Ее старт 25 апреля приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter: "…на Байконуре завершена установка ракеты космического назначения "Союз-2.1.а" на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня".

Корпус ракеты украсили соответствующей символикой - логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. Пуск запланирован на 04.51 по московскому времени 25 апреля.

Носитель выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-14". Это будет четвертый "грузовик", который отправится к Международной космической станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Он долетит до станции всего за 3 часа 21 минуту. На борту "Прогресса" - 700 кг топлива и газов, 1 350 кг различного оборудования и грузов, праздничная символика, посвященная 75-летию Великой Победы.