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22.04.2020 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей

Текст: Ирина Огилько

Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, пострадавших нет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего - в Восточном и Юго-Восточном округах. К счастью, пострадавших нет", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, в результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов. Сильным порывом ветра на северо-востоке города разрушена часть крыши.

"Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов Комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники", - подчеркнул заммэра.

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Петр Бирюков напомнил, что из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 м/сек, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций.

Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул он.

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