Более 750 пациентов с COVID-19 лечатся в обновленной ГКБ№52

Всего в четырех корпусах городской клинической больницы № 52, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, для пациентов подготовлено 888 коек.

- С конца февраля в нашей больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов получают пациенты с пневмонией различной этиологии. Недавно Клиническим комитетом были внедрены новые алгоритмы работы: принято решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. И сейчас мы работаем по новому алгоритму: после завершения работ по перепрофилированию и дооснащению полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных. Практический опыт и потенциал наших лучших специалистов и оснащение на уровне ведущих клиник мира позволят нам помочь еще большему числу пациентов, - рассказала главврач больницы Марьяна Лысенко.

В корпусах созданы условия для оказания самой современной медицинской помощи с учетом всех правил инфекционной безопасности: все палаты представляют собой изолированные боксы, между корпусами для транспортировки пациентов возведен закрытый переход, а койки стационара и реанимации оснащены консолями для подачи кислорода.

В процессе переоборудования больницы установлены новые шлюзы, разделенные на "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Обработка и дезинфекция воздуха осуществляется с помощью специальных вентиляционных систем, исключающих распространение инфекции.

Больницу оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких, в больнице сформировалась команда врачей-анестезиологов-реаниматологов, имеющих большой опыт в области лечения тяжелой легочной патологии. Все исследования проводятся на месте - подготовлены кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, компьютерный томограф и рентген. В специальную зону входит ультрасовременный операционный блок для оказания пациентам с коронавирусной инфекцией экстренной хирургической помощи по поводу других заболеваний.