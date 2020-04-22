День Земли столичные экологи отметят флешмобом

22 апреля экологи разных стран отмечают Международный день земли, в столице в этот день пройдет эко-флешмоб. Как рассказали "РГ" в департаменте природопользования столицы, в этом году акция будет посвящена развеске птичьих домов.

В прошлые годы на этот праздник "зеленых" в парки и скверы собирались многие горожане, они приносили с собой скворечники и корм для птиц. В этом году из-за самоизоляции горожане останутся дома, и только сотрудники Мосприроды будут отмечать праздник на подведомственных природоохранных территориях. Для этого они в парках и лесопарках развесят скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники и многие другие домики для птиц. Во время развески домов будут сняты видеоролики. Посмотреть их можно днём 22 апреля на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях и на сайте Мосприроды.

Напомним, что в столицу вернулись многие перелетные птицы - дрозды, скворцы, трясогуски, кряквы, огари и другие. В настоящее время некоторые из них уже обрели пару и скоро начнут обзаводиться потомством.

Отметим, что День земли был учрежден в 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соавторами резолюции о создании такого праздника выступили более 50 государств-членов ООН.