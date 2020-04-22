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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают, сообщил главный врач больницы в Коммунарке на своей странице в Facebook. По его словам, открытие новых стационаров несколько снизило нагрузку с уже работающих больниц с коронавирусом.

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Он написал: "Все прошедшие дни и недели в Москве активно открывали новые стационары. И я для себя решил, что этим удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров. И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад... А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!" Проценко отмечает, что врачи видят снова отрицательную динамику - поступает пациентов больше, чем выписывают. "Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги - главные врачи других больниц", - добавил он.

На сегодняшний день в Коммунарке состоит на лечении 604 пациента, из которых с диагнозом пневмония - 584. Коронавирус подтвержден у 430. На кислороде вне отделения реанимации находятся 101, а в реанимации - 56 больных. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 26 пациентов. За сутки поступило 107 человек, выписано - 56.

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По данным главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко, из больницы за сутки было выписано 203 пациента, а поступили 251. Всего на лечении находятся 1617 больных, из которых внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии у 1598, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 - 1270. На ИВЛ находятся 78 больных.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых сообщил также, что в больнице находится 213 пациентов, из которых 112 с подозрением на коронавирус, а у 101 подтвержденный. На ИВЛ находятся 9 пациентов.

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