Известные российские спортсмены тренируют москвичей онлайн

Алина Загитова участвует в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. 2016 год. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

"Домашние тренировки от российских спортсменов" - так называется онлайн-проект, запущенный департаментом спорта Москвы совместно с Яндекс.Эфиром. Его цель - привлечь к спортивным занятиям в домашних условиях как можно больше людей.

Как сообщает пресс-служба Москомспорта, онлайн-тренировки бесплатно траслируются в Яндекс.Эфире. Ведут занятия победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. С тренировками уже выступили биатлонистка Ольга Зайцева и гребец-байдарочник Юрий Постригай, на очереди - фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, лыжник Александр Легков, футболист Евгений Алдонин и другие.

Искать занятия нужно в тематическом разделе #лучшедома в блоке "Фитнес дома". Каждая тренировка длится не больше трех минут и рассчитана на людей без особой физической подготовки.