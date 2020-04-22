"РГ" продолжает рассказывать про города Большой засечной черты, 500-летие которой будут отмечать в сентябре этого года.

Никольский собор в Епифани был построен в середине XIX века по проекту Монферрана или одного из его учеников. Фото: Анастасия Божева/ WWW.FOTOKTO.RU/ID139813/BLOG

В XVI веке для защиты русских земель создается единый оборонительный комплекс из укрепленных городов, лесных завалов, волчьих ям, валов, частоколов и водных преград, протянувшийся от Козельска на Жиздре в Калужской области до Переславля рязанского. Большая часть этого "укрепрайона" проходит по территории современной Тульской области. Помимо непосредственно самих засек, были еще и крепости, построенные за их пределами - в Диком поле. Это Епифань, Крапивна, Дедилов. Именно они принимали первый удар степняков.

Епифань находится недалеко от истока Дона. Этот бывший уездный город, а ныне поселок, в котором проживает около двух тысяч жителей, считается "некоронованной" столицей Куликова поля. Впрочем, был в истории момент, когда Епифань на несколько дней оказалась реальной столицей нашего государства. В Смутное время здесь спасалась бегством коронованная на царство Мария Мнишек. Правда, сегодня про столичный статус Епифани вспоминают разве только историки.

Сам же епифанский острог основал Иван Мстиславский в 1566-1567-х годах. Это был форпост на южных границах Российского государства. Причем епифанский гарнизон стал одним из самых многочисленных среди подобных крепостей: здесь находилось 50 конных и сто пеших стрельцов и еще посад, в котором жили около семисот казаков. Вообще казаки XV-XVI веков - это, по сути, пограничники того времени. Как рассказал "РГ" научный сотрудник музея "Куликово поле" Сергей Кусакин, помимо прочего, они сторожили броды многочисленных рек и речек. Причем в каждой команде были казаки из разных крепостей: завидев врага, гонцы мчались в свои города предупредить, чтоб готовились к осаде. Собственно, это главная задача форпостов - вовремя предупредить и выдержать первую осаду. Постепенно толи граница отодвигалась на юг, толи казаки переносили свои "сторожа" и селились все дальше и тем самым двигали границу. Но факт один - донское казачество от истока Дона расселилось дальше по великой реке.

Неповторимый облик городу придал величественный Никольский собор, который очень похож на Исакиевский

Епифанская крепость, к сожалению, не сохранилась. Но про удивительных бойцов "воротников" здесь расскажут. Оказывается, средневековая русская крепость имела перед главными воротами небольшое временное укрепление - три на четыре сажени. Когда шла осада, задача воротников состояла в том, чтобы удерживать, сколько можно, это укрытие, защищая ворота. Вообще, осада и защита крепостей средневековой Руси - это отдельная тема, удивительная и непростая.

Строительство длиною в 200 лет

В эпоху Петра I Епифань была центром строительства Ивановского канала, который должен был соединить Дон и Волгу. Для этого здесь даже создали адмиралтейство. Но с каналом не получилось, хотя само строительство более двухсот лет назад все же начиналось, да и потом к этой идее периодически возвращались вплоть до советских времен. В сущности, это был самый длительный долгострой в истории нашей страны. Его "следы" можно найти до сих пор.

В 1777 году по указу Екатерины II Епифань становится центром уезда со своим гербом. Герб, к слову, уникальный - на нем изображена конопля, поскольку славились эти места конопляными маслом да веревками. Неповторимый облик Епифани придал величественный Никольский собор, построенный в середине XIX века, как считается по проекту Монферрана или одного из его учеников, а потому очень похожий на Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. Несмотря на разрушения в годы немецкой оккупации в 1941 году, пейзажи города и планировка XIII века во многом сохранились до сих пор. Недаром Епифань была включена в список исторических мест России.

Сегодня здесь усилиями музея "Куликово поле" возрождаются ярмарки, открыт филиал - "лавка купца Байбакова".