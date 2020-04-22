Цифровые пропуска, без которых теперь не проехать по Москве и области ни на личном, ни на общественном транспорте, с 22 апреля проверяются автоматически. Чтобы поехать на работу или в поликлинику, нужно заранее привязать "Тройку", "Стрелку" или соцкарту к выданным разрешениям. Автомобилистам же надо указать госномера своих машин. Корреспонденты "РГ" оформили пропуска и посмотрели, как работает обновленная система.

Утром в среду, когда на работу обычно выдвигаются тысячи жителей столичного региона, в общественном транспорте было свободно. На всю "Иволгу" из Нахабино навскидку набралось человек 60. Большинство - в масках, сидели по одному и держались друг от друга подальше. На МЦК народа оказалось чуть больше - в некоторых вагонах "Ласточки" пассажиры занимали места почти в каждом ряду. Довольно просторно было и в поездах, и в вестибюлях подземки. Не было и очередей на входе, какие возникли на прошлой неделе, когда только начал действовать пропускной режим и пропуска проверяли вручную. Дежурные с листовками в руках неустанно напоминали: важно минимум за пять часов до поездки, а лучше раньше привязать к пропуску транспортную карту. Иначе турникет не сработает.

Утром в подземку не смогли спуститься 600 человек, вовремя не привязавших карты

Корреспонденты "РГ" номера своих "Троек" указали на портале mos.ru заблаговременно, поэтому проблем с проходом не возникло. Увы, позаботились об этом не все. Так, на станции "Шелепиха" карты не сработали у нескольких человек. Вот мужчина делового вида в пиджаке и легком пальто стремительно пролетел к турникету, нервно поглядывая на часы. Карту приложил, но створки не открылись. Говорит, госномер своего автомобиля указал, а вот "Тройку" не привязал, так как на метро изначально ехать не планировал. Надеялся проскочить на авось. Дама упорно пыталась воспользоваться для входа в подземку банковской картой. Видимо, не в курсе, что этот способ в столице сейчас заморожен. Спустя минут десять у турникета надолго застрял мигрант из Средней Азии. На вопрос: "Может быть, у вас не привязана карта?" - недоуменно пожал плечами. Встречались и горожане, которые вроде сделали все как положено, но карта не срабатывала. Оказалось, что просто с момента активации прошло меньше пяти часов. На первый раз, если имеется цифровой пропуск, охрана в метро прощала. Объясняла, что привязать карту можно на портале mos.ru, а проверить - на едином транспортном портале Москвы. "Пожилым сервис дается тяжко, - прокомментировала ситуацию инспектор-контролер Елена Кожурина. - Особенно трудно им разобраться, если пропуск они условно получили дней пять назад, а номер карты нужно добавить сегодня". Позже глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов назвал точные цифры: на 9 утра вторника в подземку не смогли спуститься 600 человек, вовремя не привязавших карты. А у ста из 70 тысяч проверенных в наземном транспорте пассажиров пропусков не оказалось вообще.

Теперь - советы бывалого пассажира. Перед выходом из дома лучше захватить с собой паспорт или служебное удостоверение, данные которого вы указали при оформлении пропуска. Бумажные билеты на общественный транспорт, напомню, приобрести не удастся. Уже купленные будут действительны после завершения самоизоляции. В кассах и автоматах сейчас можно только пополнить транспортную карту. Правда, терминал на станции МЦК "Шелепиха", с помощью которого корреспондент "РГ" хотел закинуть деньги на "Тройку", сначала завис, потом выдал ошибку. Там же можно и купить новую "Тройку". Есть возможность заказать ее с бесплатной доставкой в приложениях "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Такси". Доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей. Залоговая стоимость карты "Тройка" - 50 рублей - осталась прежней.

Тем временем

Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы РФ, заявил 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации. По его мнению, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. Мэр напомнил, что начиная с 22 апреля в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте. "Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие. Считаю, что ее можно развернуть не только на близлежащие, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали систему так, чтобы видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - цитирует ТАСС главу столицы.

Собянин пригласил к сотрудничеству в этом направлении глав других регионов: "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции".

Подготовила Любовь Проценко