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22.04.2020 12:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности

Текст: Ирина Огилько

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21.00 мск ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/сек. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - отметил Петр Бирюков.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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По его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций", - подчеркнул чиновник.

Петр Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

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