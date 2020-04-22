Москвичи предпочитают ходить к ветеринару по электронной записи

Более 141 тысячи раз москвичи обратились к сервису электронной записи для визита к ветеринарному врачу с момента его запуска в октябре 2018 года. В среднем в день предоставлялось 269 услуг. Жители обращаются за консультацией ветеринара, записываются на прививки, чипирование.

"В апреле 2019 года мы модернизировали сервис, расширившего возможности. Теперь записать онлайн в государственную ветеринарную клинику можно абсолютно любого питомца. Так, услугой уже воспользовались владельцы дегу, рептилий и лошадей. Однако в лидерах по записи остаются любители собак (53%) и кошек (46%)", - рассказала журналистам председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Топ-3 услуг, за которыми москвичи обращались в ветеринарные клиники через сервис электронной записи на mos.ru:

- консультация ветеринарного врача: 15% кошатников, 13% собаководов, 19% владельцев других животных;

- вакцинация: 11% собак, 10% кошек и 4% других животных;

- первичный клинический осмотр: 10% собачников, 12% кошатников и 14% тех, кто приобрел неклассического питомца.

Востребованность некоторых услуг зависит от сезона. Так, осенью половина обращений обычно связана с терапией, весной четверть - с вакцинацией питомцев, а летом 15% приходят за исследованиями, чтобы узнать диагноз своих животных. На дом ветеринара вызывает всего 1% москвичей.

Помимо кошек и собак на прием к ветеринару с помощью электронного сервиса москвичи также записали 15 кроликов, 8 хорьков, 7 крыс, 7 морских свинок, 2 хомяков, 2 енотов, 2 шиншил, 1 дегу, 1 рептилию, 1 лошадь, 1 белку, 1 мышь.

В комитете госуслуг отмечают, что еще более необычными стали не сами пациенты, а их клички. Самые популярные среди собак - Боня, Арчи и Буся. Среди кошек лидирует Муся. В полтора раза реже кошачьим дают клички Кузя и Барсик.