Заветная мечта детей-сирот - выйти из интерната в семью - стала в столице реальностью. И благодаря кому? Смертельно опасному коронавирусу...

Больных детей и взрослых, несмотря на их многочисленные диагнозы, на время пандемии берут в свои семьи сотрудники интернатов, благотворительных фондов и просто волонтеры. В департаменте труда и социальной защиты Москвы рады этому: обитателям интернатов в эти нелегкие времена будет безопаснее под защитой дома и семьи.

Одним из первых с таким призывом к москвичам обратился благотворительный фонд "Дом с маяком", имеющий многолетний опыт работы с тяжелыми и неизлечимо больными детьми.

"В интернатах живут сотни, а иногда и больше тысячи человек. Живут скученно, по 12 человек в комнате. Там спрятаться от вируса негде. Если один заболеет, заболеют все. Но страшные ситуации иногда приводят к неожиданно хорошим событиям. Няни, которые работают в "Доме с маяком" и умеют ухаживать за тяжелыми детьми, согласились на наше предложение взять в свои семьи слабых ребят из интерната "Кунцевский", которому мы помогаем", - рассказала директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Департамент соцзащиты помог всего за один день оформить разрешения от опеки на так называемый "гостевой режим", по которому опекуном остается директор интерната, а доброволец может забрать ребенка или взрослого к себе домой, но не больше чем на три месяца.

"Детей с гастростомами, трахеостомой, цистостомой и лежачих никто обычно домой из интернатов не забирает. Но в нынешней ситуации они находятся в группе риска, и у кого-то дома им будет лучше. Администрация интерната провела с нянями дистанционное онлайн-собеседование, потом познакомились лично и посмотрели, как дети примут своих потенциальных нянь", - продолжает Лида Мониава. По ее словам, сейчас сотрудники фонда забрали к себе уже пятерых ребят, самой маленькой девочке всего полтора годика. Каждому ребенку интернат собрал на выход медицинские изделия, которые ему жизненно необходимы, препараты, одежду, игрушки, даже одеяла и подушки. Чтобы быть всегда на связи с добровольцами, администрация интерната создала в вотсапе чат "Мы в гостях", по которому специалисты всегда ответят как на медицинские, так и на любые другие вопросы, а те, в свою очередь, поделятся фотографиями ребят об их первых днях в настоящем доме.

За эти несколько месяцев взрослые и дети подружатся, а кого-то из ребят, может быть, возьмут домой навсегда

Лиза из Кунцевского интерната поехала в гости к няне Лиле Хижняк. Девочка без ног, тем не менее стала отличной помощницей по хозяйству. "В квартире на самоизоляции я одна, если не считать кота и маленькую собачонку, поэтому с радостью решила "спрятать" у себя от эпидемии Лизу, с которой познакомилась всего за день до переезда", - поделилась Лиля. Конечно, ее собственный распорядок дня несколько изменился: вставать приходится раньше, вместо работы за компьютером теперь настольные игры и рисование. "Родственники и друзья все переживают за меня и задают один вопрос: не страшно? Но почему я должна бояться ребенка? Конечно, я волновалась, как девочка перенесет смену обстановки, понравится ли ей у меня. Но у нас нашлось столько совместных интересных дел, что переживать стало некогда", - добавляет Лиля и признается, что появилась другая мысль. Несмотря на то что девушка уже давно работает в детском хосписе, прежде у нее и в мыслях не было взять когда-нибудь ребенка из интерната. Теперь же она задает себе вопрос: почему бы и нет?

"За эти несколько месяцев у нянь и детей возникнут отношения, которые потом, я уверена, будут продолжаться - гостями, совместными каникулами, а кого-то из детей, может быть, возьмут домой навсегда", - уверена Лида Мониава.

После пандемии, вероятно, будут активнее развиваться и другие современные формы жизнеустройства людей с инвалидностью. Патронатные семьи до 18 лет, квартиры сопровождаемого проживания после 18... Такую возможность не исключает команда директора фонда "Жизненный путь" Ивана Рожанского: "Наши волонтеры взяли к себе шестерых взрослых людей с инвалидностью из нескольких психоневрологических интернатов (ПНИ), N 16, 20, 22 и 25. Кто-то домой, а кто-то переехал в тренировочные квартиры, где наши подопечные учатся жить самостоятельно. Все они были друг с другом давно знакомы и дружили".

Волонтер Арина Муратова решила изолироваться в тренировочной квартире вместе с 26-летней Ниной из ПНИ N 22. Казалось бы, девушки из разных миров, но им удается дружить уже три года. "Нина посещает раз в неделю мультипликационную и керамическую мастерские в нашем фонде. А изоляцию я решила провести вместе с ней в тренировочной квартире, потому что своей у меня нет. Мы отлично ладим, когда мне нужно поработать за компьютером, она вышивает, рисует, собирает пазл. Ей очень нравится, что у нее есть своя комната, где она может уединиться, посмотреть фильм, а потом рассказать его мне. А еще Нина сама готовит, например, вчера она угощала меня жареной картошкой с грибами", - рассказала Арина. Она и раньше брала на выходные или длинные праздники кого-нибудь из интерната. Многие спорят, что негуманно брать ребенка или взрослого в семью, а потом возвращать в интернат, но Арина со всеми поддерживает связь. У той же Нины, по ее словам, в интернате много друзей, по которым она скучает. "Изоляция за стенами интерната поможет понять, смогут и хотят ли они в будущем жить самостоятельно, например, на квартире сопровождаемого проживания", - говорит Арина.

Но главный вывод уже можно сделать: в городе оказалось немало людей, которые рады возможности взять домой даже очень тяжело больных детей и взрослых из интернатов. Пока на время, а после, возможно, и на всю жизнь.

Кстати

О тех, кто остался в интернатах, волонтеры не забывают. Например, в ПНИ N30 регулярно проходят мини онлайн-встречи с небольшим числом участников, на которых они выполняют любопытные задания - рисуют музыку, рассказала "РГ" Эльмира Шульга, координатор волонтерской группы Добровольческого движения "Даниловцы".