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22.04.2020 21:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МВД: Иностранцы вправе работать без патентов и разрешений на работу

Текст: Иван Петров
Полиция автоматически продлевает истекший срок всех документов, необходимых для работы в Москве гражданам иностранных государств. Такое разъяснение в среду выпустил столичный главк МВД.
Фото: Илья Питалев/ТАСС Фото: Илья Питалев/ТАСС
Фото: Илья Питалев/ТАСС

Отмечается, что работодателям и самим работникам не придется обращаться в органы полиции для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, срок которых истек в период с 15 марта по 15 июня 2020 года. В этот же период работодателям не понадобится производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента.

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В московской полиции напомнили, что послабления предусмотрены Указом президента РФ Владимира Путина от 18 апреля 2020 года № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Поясняется, что течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, приостанавливается до окончания указанного 90-дневного периода.

Фото: iStock
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"Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов. При этом работодатели и заказчики работ или услуг вправе привлекать иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, требующем получения визы и не имеющих разрешение на работу, при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - отметили в ГУ МВД по Москве.

Обязательным условием использования иностранной рабочей силы кроме того является соблюдение работодателем требований российского законодательства. Включая установленные ограничения, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время полицейские напоминают, что в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять орган полиции, на территории которого иностранец работает. Сообщать необходимо о заключении и прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

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