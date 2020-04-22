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22.04.2020 14:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Налоговые льготы для предприятий, предложенные Собяниным, составят 170 млрд

Текст: Дмитрий Туманский

Столичные власти сохранят все льготы для бизнеса, которые действовали до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Их объем составит около 106 миллиардов рублей. А благодаря антикризисным мерам, которые утвердил мэр Сергей Собянин, общая сумма налоговых льгот в этом году превысит 170 миллиардов рублей.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, уже принятые три пакета мер поддержки предпринимателей составляют более 70 млрд рублей. Эти деньги позволят освободить пострадавших предпринимателей от аренды, предоставить им льготные кредиты и другую помощь.

Фото: Наталья Селиверстова
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"Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время", - цитирует Ефимова официальный портал столичной мэрии.

Антикризисные меры поддержки помогут пережить пандемию примерно 21 тысяче столичных компаний. Среди прочего они смогут позже заплатить налоги на имущество и землю, торговый сбор, получить субсидии. По словам главы департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, на этом инструменты поддержки не ограничатся - власти сейчас составляют новый антикризисный пакет помощи.

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