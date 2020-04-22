Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Подмосковное министерство здравоохранения опубликовало актуальные данные по распространению коронавируса в регионе. По состоянию на 22 апреля в области выявлено 6590 случаев заболевания, 186 человек выздоровело, а 56 скончались.

Число умерших за последние сутки выросло на семь человек. Также за сутки в регионе выявили 631 заболевшего, рассказали в минздраве.

Кроме того, ведомство опубликовало обновленную карту распространения вируса по городским округам. Больше всего заболевших зафиксировано в Одинцово (395), Люберцах (381), Мытищах (321), Красногорске (301), Королеве (261), Химках (257), Ленинском (254), Балашихе (209) и Подольске (201).

В других округах Подмосковья заболевших менее 200, в некоторых их меньше 10.