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22.04.2020 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 2,5 тыс. пар сыграют свадьбу в Москве в первую неделю Пасхи

Текст: Ирина Огилько

В первую неделю Пасхи в столичных отделах ЗАГСа зарегистрирует брак 2,5 тыс. пар. Все церемонии будут проходить в неторжественной обстановке, без гостей, с соблюдением социальной дистанции и других эпидемиологических мер.

Как напомнили "РГ" в пресс-службе ведомства, на первую неделю Пасхи приходится один из любимых дней для регистрации брака - Красная горка, или первое воскресение после Пасхи. Связано это с тем, что по традиции во время Великого поста нельзя было играть свадьбы, поэтому молодожены ждали завершения поста, справляли Пасху и потом уже устраивали пышные свадьбы. Считалось, что пара, заключившая брак в этот день, будет жить долго и счастливо.

Фото: iStock
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Отметим, что для регистрации брака на Красную горку будут работать Дворцы бракосочетания №1 и №3. По словам специалистов, молодожены постепенно переносят регистрации с этих дней, и в эти учреждения на данный момент подано около 80 заявлений.

По данным пресс-службы, несмотря на режим самоизоляции, молодожены стараются сделать свое бракосочетание запоминающимся. Так, некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях и устраивают видеоконференции с близкими и друзьями. Также молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму.

Для предотвращения распространения вируса в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты профилактические меры: проводится дезинфекция, для посетителей выставлены антисептические средства, а сами сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Пасхи

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