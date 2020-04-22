Новости

Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве 22:44
Уволен замглавы Следственного комитета 22:33
Овечкин рассказал, в какой стране будет работать после завершения карьеры 22:25
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных 22:13
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом 22:08
В Харькове возбудили уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" 21:59
Подзаголовок сиквела "Венома" вызвал недовольство фанатов 21:58
Десятки боссов итальянской мафии могут отправить из тюрем домой 21:54
Чайка заявил о возможности ухудшения эпидобстановки на Северном Кавказе 21:41
Названы подмосковные города с наибольшим числом заболевших коронавирусом 21:24
Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства 21:15
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают 21:11
Хуснуллин надеется на снижение ипотечных ставок 21:03
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ 21:02
Ежегодный Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за карантина 20:51
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной 20:39
В Новгородской области произошел пожар на пилораме 20:29
Кинолог оценил данные о способности собак выявлять носителей коронавируса 20:24
Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей 20:16
"Память сердца" в эфире и в Сети: телеканал "МИР" расскажет о семейных реликвиях 20:15
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19 20:04
В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом 19:49
Бирюков: Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева, повреждены 26 автомобилей 19:46
Китайские авиалинии начали восстанавливать пассажиропоток 19:41
Создана рабочая группа по развитию образования 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 22:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков на метро не смогли проехать 2,5 тысяч человек - они или не привязали транспортные карты к пропуску, или у них вообще не было пропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"По итогам утреннего и вечернего часов пик можно сказать, что автоматическая система проверки цифровых пропусков работает в столичной подземке повсеместно", - отмечается в сообщении.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы

Чтобы не нарушать социальную дистанцию при проверке пропусков, сотрудники подземки следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, а проверять пропуска начинают контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Для них предусмотрены специальные желтые зоны, где они объясняют пассажирам, как сделать цифровой пропуск и привязать к нему транспортную карту. В результате час пик прошел спокойно. На 18:00 через турникеты с помощью карт "Тройка" и социальных карт прошли 860 тысяч пассажиров.

На данный момент к пропускам уже привязали 1,7 миллиона карт "Тройка" и соцкарт. Кроме этого, более 3,9 миллиона автомобилистов привязали номера машин к цифровому пропуску.

"22 апреля, с 00:00 до 19:00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тысяч автомобилей. Без пропуска - 230 тысяч машин или 15% от всех", - уточнили в пресс-службе.

Фото: Константин Завражин/РГ
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ

В Москве установлено более 2500 комплексов фотовидеофиксации, с помощью которых сотрудники МАДИ и ГИБДД в любой момент могут проверит наличие пропуска. По данным МАДИ, сегодня на дорогах выявлено порядка 230 тысяч водителей, которые не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин. Сейчас их данные обрабатываются, и если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей.

Напомним, с сегодняшнего дня для перемещения по городу необходимо привязать к цифровому пропуску номер транспортной карты или госномер автомобиля. Если не указать номер транспортной карты, то в метро не откроются турникеты, а автомобили с госномерами без пропусков будут оштрафованы.

Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Мишустин призвал не забывать о других пациентах из-за COVID-19
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции