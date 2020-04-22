Около 2500 человек не смогли проехать на метро в Москве

В первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков на метро не смогли проехать 2,5 тысяч человек - они или не привязали транспортные карты к пропуску, или у них вообще не было пропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"По итогам утреннего и вечернего часов пик можно сказать, что автоматическая система проверки цифровых пропусков работает в столичной подземке повсеместно", - отмечается в сообщении.

Чтобы не нарушать социальную дистанцию при проверке пропусков, сотрудники подземки следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, а проверять пропуска начинают контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Для них предусмотрены специальные желтые зоны, где они объясняют пассажирам, как сделать цифровой пропуск и привязать к нему транспортную карту. В результате час пик прошел спокойно. На 18:00 через турникеты с помощью карт "Тройка" и социальных карт прошли 860 тысяч пассажиров.

На данный момент к пропускам уже привязали 1,7 миллиона карт "Тройка" и соцкарт. Кроме этого, более 3,9 миллиона автомобилистов привязали номера машин к цифровому пропуску.

"22 апреля, с 00:00 до 19:00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тысяч автомобилей. Без пропуска - 230 тысяч машин или 15% от всех", - уточнили в пресс-службе.

В Москве установлено более 2500 комплексов фотовидеофиксации, с помощью которых сотрудники МАДИ и ГИБДД в любой момент могут проверит наличие пропуска. По данным МАДИ, сегодня на дорогах выявлено порядка 230 тысяч водителей, которые не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин. Сейчас их данные обрабатываются, и если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей.

Напомним, с сегодняшнего дня для перемещения по городу необходимо привязать к цифровому пропуску номер транспортной карты или госномер автомобиля. Если не указать номер транспортной карты, то в метро не откроются турникеты, а автомобили с госномерами без пропусков будут оштрафованы.