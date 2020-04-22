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22.04.2020 16:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.

Разговор был посвящен мерам по борьбе с коронавирусом. "Ситуация в регионе контролируемая", - заверил Александр Гусев и привел цифры: 211 случаев, обрабатывается еще 25 проб. Действует режим всеобщей самоизоляции, развернуто 1306 коек, до 25 апреля будет 1686. "Есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами ИВЛ", - признал региональный лидер, но уже заключены договоры на поставки. Также существует "некоторая напряженность с обеспечением средствами индивидуальной защиты", но нормативный запас есть, заверил докладчик.

Фото: РИА Новости
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Воронежский губернатор попросил поддержать общественный транспорт и помочь со строительством областной инфекционной больницы на 250 коек. Правда, как выяснилось, проект будут делать год, и потребуется 2,5 млрд рублей. Софинансировать регион может 20 процентов.

Президент предложил другой вариант. "Нам нужно сейчас", - сказал он и рекомендовал последовать примеру Минобороны, МЧС и Москвы. Есть типовые проекты быстро возводимых объектов, их можно сделать за несколько месяцев, сообщил глава государства и позвонил министрам обороны и здравоохранения. Выслушав Сергея Шойгу, резюмировал: "Два месяца - это гораздо лучше, чем три года, и, наверняка, будет дешевле, а гарантия - лет 50". При этом располагаться больница должна так, чтобы с одной стороны была инфраструктура, а с другой - не в центре.

"Люди должны чувствовать, понимать, что медицинская составляющая, которая зависит от власти, будет обеспечена", - сказал президент. Тогда они смогут чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что если вдруг столкнутся с проблемами, связанными с коронавирусом, получат своевременную и полноценную помощь. "Надеюсь, все будет сделано вовремя, в срок и с хорошим качеством", - заключил он.

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