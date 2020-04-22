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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Равиль Ахметшин: Наша главная задача - объединять людей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8143)
В апреле исполнилось 10 лет, как полномочное представительство Татарстана в РФ возглавил заместитель премьер-министра республики, генерал-майор полиции, кандидат юридических наук Равиль Ахметшин. Татарстан сегодня - один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, а его уроженцы добились выдающихся успехов в самых разных сферах, от политики до спорта. О том, как полпредство помогает им не терять связь со своей родной землей и друг с другом, "РГ" поговорила с Равилем Ахметшиным накануне его 60-летия, которое он отмечает 23 апреля.
Равиль Ахметшин возглавляет полномочное представительство Татарстана в РФ ровно 10 лет. Фото: Пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ Равиль Ахметшин возглавляет полномочное представительство Татарстана в РФ ровно 10 лет. Фото: Пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ
Равиль Ахметшин возглавляет полномочное представительство Татарстана в РФ ровно 10 лет. Фото: Пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ

Равиль Калимуллович, расскажите, чем занимается полпредство Татарстана, какие задачи вы решаете и ставите перед собой?

Равиль Ахметшин: Я бы разделил решаемые задачи на две части. Первая - это, безусловно, наша основная работа по обеспечению деятельности правительства республики в Москве, работа с федеральными министерствами и ведомствами, дипломатическими представительствами, решение экономических, инвестиционных, культурных и многих других вопросов.

Вторая часть задач - это наша инициатива, то, что мы делаем по зову сердца. К примеру, при полпредстве существует пять профессиональных клубов, объединяющих выдающихся людей из Татарстана. Кто-то родился и вырос в республике, кто-то учился, но все они оказались в Москве и стали заметными людьми в своих сферах. В клуб офицеров, к примеру, входит более 200 генералов и адмиралов, 16 Героев России, один Герой СССР. В медиаклубе состоят более 150 известных журналистов, в клубе врачей - больше 200 профессоров и академиков медицины, в клубе деятелей культуры и искусств - почти 250 заслуженных и народных артистов республики.

Фото: iStock
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Клубы дают возможность нашим землякам учиться друг у друга, искать поддержку, для молодых это способ не потеряться в большом городе, найти опору. Это настоящая школа жизни, где главное - взаимовыручка. И я очень рад, что люди с огромным удовольствием идут к нам, приводят знакомых. Так у нас получается объединять небезразличных людей вокруг любви к Татарстану.

Собственно, из клубов появилось землячество Татарстана, возглавляемое академиком РАН Талией Хабриевой. В него входят уже несколько тысяч человек. Причем как в клубах, так и в землячестве состоят люди самых разных национальностей, поскольку и сама наша республика многонациональна. А еще свои землячества есть в 16 вузах Москвы - это МГИМО, МГУ, РЭУ им. Плеханова и многие другие.

То есть с молодыми людьми из республики, которые недавно оказались в Москве, вы тоже стараетесь поддерживать связь?

Равиль Ахметшин: Конечно, при полпредстве работает большой Совет молодежи, который реализует разные проекты. Один из них - ежегодный форум "Мост Москва - Татарстан" с участием президента республики Рустама Минниханова. Последний, пятый форум прошел не так давно - в ноябре прошлого года. Молодежь из Татарстана на форуме может рассказать о своих успехах и достижениях, а также поднять наболевшие проблемы и получить ответы на вопросы из первых уст, от руководства республики. Кроме того, мы на форум приглашаем людей, добившихся большого успеха и неординарно проявивших себя. Участниками форума в разное время были заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, кардиохирург и академик Ренат Акчурин. В последний раз гостем форума был летчик Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле. А при университетах мы устраиваем встречи, где рассказываем о достижениях Татарстана, о том, как развивается республика, что нового там появляется, - приглашаем, например, глав кадровых служб крупных компаний региона. То есть студенты старших курсов всегда знают, что могут вернуться домой и получить достойное рабочее место. Но выбор, безусловно, за ними.

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В этом году будет отмечаться 100-летие образования Татарской АССР, запланировано много мероприятий. Какие из них пройдут в Москве, как вы готовитесь к этой дате?

Равиль Ахметшин: Планы грандиозные, на федеральном уровне создан оргкомитет празднования. Основные мероприятия запланированы с июля по октябрь, так что надеемся, что пандемия коронавируса сильных коррективов не внесет, хотя что-то уже пришлось перенести. Мы очень ждем выставку шедевров из музеев Татарстана в Третьяковской галерее, традиционные ежегодные Дни культуры республики в Москве, гастроли пяти татарстанских театров, включая возобновляемые впервые за долгие годы гастроли театра оперы и балета имени Мусы Джалиля - четыре постановки можно будет увидеть в Большом театре. Знаю, что очень многие москвичи тоже ждут этих событий, они традиционно собирают много гостей. Коме того, планируем в июле широко отметить всероссийский Сабантуй в столице.

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