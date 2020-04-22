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22.04.2020 19:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ректор МГЮА отметил право регионов вводить санкции при отсутствии таких норм в федеральном КоАП

Текст: Наталья Козлова
Своё разъяснение о праве региональных властей наказывать штрафами граждан за нарушение режима самоизоляции высказал правовед, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев. Известный юрист уверен, что региональные власти имеют право вводить собственные санкции, если таких норм нет в федеральном Кодексе об административных правонарушениях. Об этом Блажеев заявил Агентству городских новостей "Москва".

Ректор высказался после того, как штрафами за нарушение гражданами самоизоляции стали наказывать все чаще и появились комментарии, дескать, подобные наказания незаконны. Ссылки были на то, что в федеральном законодательстве таких санкций нет.

Вот как разъяснил эту правовую коллизию профессионал, который учит уже не первое поколение юристов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Определение, установление административной ответственности - это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено статьей 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ могут устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ. Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции", - сказал он.

Эксперт пояснил, что при отсутствии в федеральном законодательстве тех или иных норм, если они прописаны в законодательстве субъекта РФ, они подлежат применению на территории соответствующего региона.

Так, ст. 20.6.1 КоАП РФ не охватываются те конкретные действия, которые предусмотрены ст. 3.18.1 КоАП Москвы: ответственность за невыполнения гражданами требований нормативно-правовых актов Москвы, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности в столице, а также на соблюдение режима самоизоляции.

"Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в статье 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены статьей 3.18.1", - подчеркнул Блажеев. Он добавил, что санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Те, кто считает штрафы неправильными, указывают на то, что Президиум Верховного суда РФ 21 апреля опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанный с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции. В нем разъяснены вопросы применения процессуального, гражданского законодательства, законодательства о банкротстве, уголовного законодательства, законодательства об административных правонарушениях.

Как пояснил Блажеев, обзор судебной практики- это документ, который является рекомендательным. "Они (ответы на вопросы - прим. агентства "Москва") не имеют общеобязательного характера разъяснения, они просто ориентируют суды как поступать в той или иной ситуации. Хотя это не относится к числу никаких руководящих положений, потому что только постановления пленума Верховного суда имеет обязательное значение для судов", - заключил эксперт.

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