Ректор МГЮА отметил право регионов вводить санкции при отсутствии таких норм в федеральном КоАП

Ректор высказался после того, как штрафами за нарушение гражданами самоизоляции стали наказывать все чаще и появились комментарии, дескать, подобные наказания незаконны. Ссылки были на то, что в федеральном законодательстве таких санкций нет.

Вот как разъяснил эту правовую коллизию профессионал, который учит уже не первое поколение юристов.

"Определение, установление административной ответственности - это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено статьей 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ могут устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ. Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции", - сказал он.

Эксперт пояснил, что при отсутствии в федеральном законодательстве тех или иных норм, если они прописаны в законодательстве субъекта РФ, они подлежат применению на территории соответствующего региона.

Так, ст. 20.6.1 КоАП РФ не охватываются те конкретные действия, которые предусмотрены ст. 3.18.1 КоАП Москвы: ответственность за невыполнения гражданами требований нормативно-правовых актов Москвы, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности в столице, а также на соблюдение режима самоизоляции.

"Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в статье 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены статьей 3.18.1", - подчеркнул Блажеев. Он добавил, что санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.

Те, кто считает штрафы неправильными, указывают на то, что Президиум Верховного суда РФ 21 апреля опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанный с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции. В нем разъяснены вопросы применения процессуального, гражданского законодательства, законодательства о банкротстве, уголовного законодательства, законодательства об административных правонарушениях.

Как пояснил Блажеев, обзор судебной практики- это документ, который является рекомендательным. "Они (ответы на вопросы - прим. агентства "Москва") не имеют общеобязательного характера разъяснения, они просто ориентируют суды как поступать в той или иной ситуации. Хотя это не относится к числу никаких руководящих положений, потому что только постановления пленума Верховного суда имеет обязательное значение для судов", - заключил эксперт.