Новости

Новый Lada Largus остался без автосалона: ММАС-2020 отменили 01:01
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:44
День Земли столичные экологи отметят флешмобом 00:24
Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к границе Беларуси 00:19
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 21.04.2020
Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата 21.04.2020
СМИ: Трамп запретит въезд в США по рабочим визам на 90 дней 21.04.2020
СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа 21.04.2020
Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса 21.04.2020
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания 21.04.2020
Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 21.04.2020
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21.04.2020
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21.04.2020
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 21.04.2020
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21.04.2020
В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти 21.04.2020
Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники 21.04.2020
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов 21.04.2020
Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика 21.04.2020
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 21.04.2020
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 21.04.2020
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 21.04.2020
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 21.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 00:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адреса, пароли, явки

Пропускная система в столице перешла в автоматический режим
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8141)
Цифровые пропуска, без которых в столице не проедешь ни в общественном транспорте, ни в личном и даже служебном авто, с 22 апреля будут проверяться в автоматическом режиме. Поэтому оплатить проезд в метро, автобусах, трамваях можно только "Тройкой", "Стрелкой", месячным единым проездным билетом, а также социальными картами, номера которых и должны быть внесены в пропуск. Действие остальных билетов временно приостановлено. К примеру, во вторник из касс напрочь исчезли бумажные разовые билеты, а турникеты уже несколько дней не реагируют на мобильники. Корреспонденты "РГ" спросили у москвичей, готовы ли они к новой системе передвижения по городу.
Транспортная карта, номер которой не указан в цифровом пропуске, теперь попросту не сработает. Фото: Сергей Михеев/РГ Транспортная карта, номер которой не указан в цифровом пропуске, теперь попросту не сработает. Фото: Сергей Михеев/РГ
Транспортная карта, номер которой не указан в цифровом пропуске, теперь попросту не сработает. Фото: Сергей Михеев/РГ

Дело в том, что если в ваш пропуск номер карты не внесен, то турникет в той же подземке просто не откроется. А ведь сотни тысяч людей продолжают ежедневно ездить на работу. Чтобы не случались столпотворения пассажиров при входе в транспорт, как это произошло при внедрении пропускной системы, в городе и решили избавиться от ручной проверки. Городская билетная система по номеру билета сама способна распознать действующий пропуск. По данным столичного департамента транспорта, больше половины пассажиров справились с задачей и привязали свои карты к пропуску. Еще в воскресенье их предупредили - лучше не рисковать и сделать пропуск не меньше чем за пять часов до первой поездки. Москвичка Алла Воронова - человек ответственный. Сначала попробовала отправить номер своей "Тройки" по смс, но ответа не дождалась. "Тогда зашла на mos.ru, где и получила быстро код", - рассказала она. Женщина работает в офисе банка в районе Текстильщики, куда каждый день ездит на метро от станции "Сокол". По ее наблюдениям, даже в час пик в подземке людей сейчас немного, но пропуск и справку с работы у нее еще ни разу не проверяли.

Из касс исчезли бумажные разовые билеты, а турникеты уже несколько дней не реагируют на мобильники

Все москвичи, которых "РГ" встретила во вторник утром у метро, шли также на работу. Продавцы, курьеры, работники банков, госслужащие, строители и правоохранители... Общая картина такая: проход в метро свободный, а в вестибюле непривычно пустынно. По оценкам дептранса, количество пассажиров в метро и наземном транспорте снизилось почти на 85 процентов. В 9-м часу утра автобусные остановки - уже полупустые. Человек шесть в масках, кто-то еще и в латексных перчатках. Все соблюдают дистанцию и стараются держаться друг от друга подальше. От корреспондентов шарахаются, но с Ольгой Алексеевной "РГ" все-таки удалось познакомиться. Проехали с ней несколько остановок до "Таганской". Там она работает кассиром в продуктовом магазине: "У меня "Тройка" уже давно, а вот с техникой не дружу, видите, у меня даже телефон кнопочный. Пришлось просить дочку, которая живет в Подмосковье, сделать мне пропуск. В суть не вникала, поняла только, что без пропуска на работу сегодня только пешком можно добраться, но это слишком далеко." Но о том, что "Тройку" надо привязать к пропуску, слышала и она. Дочка успокоила: сделала все, как положено.

Фото: Константин Завражин/РГ
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания

Возле кассы метро нам встретился 32-летний охранник стоматологической клиники Николай Богатырев. С вечера купить разовый билет не успел, а сегодня их уже не было. Пришлось выяснять, как пользоваться "Тройкой". "Я вообще-то автомобилист и еще на прошлой неделе сделал пропуск, тогда сайт "висел", и я по смс указал цель - по работе, номер машины, ИНН организации, а через секунду мне пришел код, который действует до 30 апреля. Но машина утром не завелась, и вот пришлось ехать на метро, а это, оказывается, непросто", - поделился он. Вспомнил и о такси: "Их водители ведь должны проверять пропуска, а меня вчера подвезли и даже не заикнулись".

О том, что лучше перед поездкой на автомобиле самому проверить на Едином транспортном портале, есть ли в базе номер машины, Николай в курсе. Между тем на mos.ru появились сервисы, на которых можно также заранее проверить, привязаны ли ваши карты "Тройка", "Стрелка" и другие к цифровому пропуску. В соцсетях некоторые москвичи жалуются, что их пропуска не видят привязанные карты. В дептрансе сказали "РГ": значит, у владельца такого пропуска прошло меньше пяти часов с момента добавления. Я проверила: и правда, моя "Тройка" стала видна ровно через пять часов.

Кстати

Если возникли проблемы с привязкой госномера машины или электронной карты, позвоните в контакт-центр: +7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210 (с мобильных).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Евро рос выше 84 рублей
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Как бороться с кражей денег с электронных счетов