Цифровые пропуска, без которых в столице не проедешь ни в общественном транспорте, ни в личном и даже служебном авто, с 22 апреля будут проверяться в автоматическом режиме. Поэтому оплатить проезд в метро, автобусах, трамваях можно только "Тройкой", "Стрелкой", месячным единым проездным билетом, а также социальными картами, номера которых и должны быть внесены в пропуск. Действие остальных билетов временно приостановлено. К примеру, во вторник из касс напрочь исчезли бумажные разовые билеты, а турникеты уже несколько дней не реагируют на мобильники. Корреспонденты "РГ" спросили у москвичей, готовы ли они к новой системе передвижения по городу.

Дело в том, что если в ваш пропуск номер карты не внесен, то турникет в той же подземке просто не откроется. А ведь сотни тысяч людей продолжают ежедневно ездить на работу. Чтобы не случались столпотворения пассажиров при входе в транспорт, как это произошло при внедрении пропускной системы, в городе и решили избавиться от ручной проверки. Городская билетная система по номеру билета сама способна распознать действующий пропуск. По данным столичного департамента транспорта, больше половины пассажиров справились с задачей и привязали свои карты к пропуску. Еще в воскресенье их предупредили - лучше не рисковать и сделать пропуск не меньше чем за пять часов до первой поездки. Москвичка Алла Воронова - человек ответственный. Сначала попробовала отправить номер своей "Тройки" по смс, но ответа не дождалась. "Тогда зашла на mos.ru, где и получила быстро код", - рассказала она. Женщина работает в офисе банка в районе Текстильщики, куда каждый день ездит на метро от станции "Сокол". По ее наблюдениям, даже в час пик в подземке людей сейчас немного, но пропуск и справку с работы у нее еще ни разу не проверяли.

Из касс исчезли бумажные разовые билеты, а турникеты уже несколько дней не реагируют на мобильники

Все москвичи, которых "РГ" встретила во вторник утром у метро, шли также на работу. Продавцы, курьеры, работники банков, госслужащие, строители и правоохранители... Общая картина такая: проход в метро свободный, а в вестибюле непривычно пустынно. По оценкам дептранса, количество пассажиров в метро и наземном транспорте снизилось почти на 85 процентов. В 9-м часу утра автобусные остановки - уже полупустые. Человек шесть в масках, кто-то еще и в латексных перчатках. Все соблюдают дистанцию и стараются держаться друг от друга подальше. От корреспондентов шарахаются, но с Ольгой Алексеевной "РГ" все-таки удалось познакомиться. Проехали с ней несколько остановок до "Таганской". Там она работает кассиром в продуктовом магазине: "У меня "Тройка" уже давно, а вот с техникой не дружу, видите, у меня даже телефон кнопочный. Пришлось просить дочку, которая живет в Подмосковье, сделать мне пропуск. В суть не вникала, поняла только, что без пропуска на работу сегодня только пешком можно добраться, но это слишком далеко." Но о том, что "Тройку" надо привязать к пропуску, слышала и она. Дочка успокоила: сделала все, как положено.

Возле кассы метро нам встретился 32-летний охранник стоматологической клиники Николай Богатырев. С вечера купить разовый билет не успел, а сегодня их уже не было. Пришлось выяснять, как пользоваться "Тройкой". "Я вообще-то автомобилист и еще на прошлой неделе сделал пропуск, тогда сайт "висел", и я по смс указал цель - по работе, номер машины, ИНН организации, а через секунду мне пришел код, который действует до 30 апреля. Но машина утром не завелась, и вот пришлось ехать на метро, а это, оказывается, непросто", - поделился он. Вспомнил и о такси: "Их водители ведь должны проверять пропуска, а меня вчера подвезли и даже не заикнулись".

О том, что лучше перед поездкой на автомобиле самому проверить на Едином транспортном портале, есть ли в базе номер машины, Николай в курсе. Между тем на mos.ru появились сервисы, на которых можно также заранее проверить, привязаны ли ваши карты "Тройка", "Стрелка" и другие к цифровому пропуску. В соцсетях некоторые москвичи жалуются, что их пропуска не видят привязанные карты. В дептрансе сказали "РГ": значит, у владельца такого пропуска прошло меньше пяти часов с момента добавления. Я проверила: и правда, моя "Тройка" стала видна ровно через пять часов.

Кстати

Если возникли проблемы с привязкой госномера машины или электронной карты, позвоните в контакт-центр: +7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210 (с мобильных).