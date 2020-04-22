Синоптики пообещали москвичам осеннее похолодание

В столице России в среду ожидается погода с ветром, дождем и, возможно, снегом. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в утренние часы воздух прогреется максимум до +3 градусов, днем потеплеет до +7, а среднесуточная температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А из-за ураганного ветра в городе продолжит действовать повышенный уровень погодной опасности.

Ветер - северного направления, порывы до 22 м/с. Жителям Москвы будет казаться, что сейчас не вторая половина апреля, а последние числа октября. Кстати, в ночь на четверг похолодает до -2 градусов, днем все те же значения: максимум +6.

Напомним, что самым теплым 22 апреля было в 1995 году, когда воздух прогрелся до +23,3 градуса. А наиболее холодным - в 1893 году. Тогда воздух остыл до -10,6 градуса.