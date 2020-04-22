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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Топ-100 картин "Союзмультфильма" теперь доступны на сайте "#Москвастобой"

Текст: Любовь Проценко

Киностудия "Союзмультфильм" присоединилась к культурному проекту "#Москвастобой", запущенному столичным Комитетом по туризму. На сайте stayhome.moscow все желающие могут посмотреть авторское анимационное короткометражное кино, в том числе премьерные показы победителей российских и международных фестивалей, а также 100 лучших мультфильмов студии. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: iStock
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- Вынужденное нахождение дома - непростое испытание не только для взрослых, но и для детей, - рассказала она. - Раздел "Союзмультфильма" поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе - и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей.

В разделе "Дома с Союзмультфильмом" на сайте проекта доступны две подборки. Первая - это 100 лучших мультфильмов студии. Сюда вошли такие известные ленты, как "Винни пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон", "Ну, Погоди!", "Простоквашино" и многие другие.

Вторая подборка, под названием "Союзмульткарантин", - это марафон авторского короткометражного кино, включающий веселые и поучительные детские короткометражки, а также художественные анимационные картины, которые интересны и взрослым. Их более 60.

В программе марафона - победители российских и международных фестивалей, некоторые будут показаны впервые. Например, среди таких мультфильмов можно назвать лауреата международного фестиваля в Оттаве в номинации "Лучший детский фильм" - "Урок плавания" (режиссер Татьяна Окружнова), "Выбор жюри" Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF - "Белоснежье" (режиссер Ирина Эльшанская), призера Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале - "Три сестры" (режиссер Светлана Андрианова), "Лучший фильм для детей по мнению детского жюри" в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Штутгарте, призера Анимационного фестиваля Zebra в Словении, а также Leeds Young Film в Великобритании - "Кокоша" (режиссер Татьяна Мошкова).

В серии видеороликов герои советских мультфильмов расскажут, как важно беречь себя и своих близких и оставаться дома в период пандемии. Посмотреть ролики можно там же - в разделе "Дома с Союзмультфильмом".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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