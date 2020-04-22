В Костромской области запретили школьные рефераты по физкультуре

Власти в Костромской области запретили учителям во время дистанционного обучения задавать детям письменные рефераты и доклады по физкультуре, музыке, изо и технологии в связи с "перегрузом" школьников заданиями.

В среду в Костроме прошла пресс-конференция областного департамента образования и науки, посвященная проблемам дистанционного обучения во время эпидемии коронавируса. Как рассказал журналистам директор департамента Илья Морозов, за первые две недели "дистанционки" родители школьников направили властям около 16 тысяч обращений и анкет, в которых рассказали о возникших во время дистанционного обучения проблемах.

В некоторых школах объем заданий оказался настолько огромным, что дети вынуждены сидеть перед компьютерами по 12 часов в день, чтобы выполнить все уроки и требования учителей. При этом многие жалуются на гиподинамию и возникшие проблемы со зрением.

Изучив обращения, чиновники признали, что многие дети и их родители испытывают колоссальные перегрузки из-за обилия обрушившихся на них классных и домашних школьных заданий.

По итогам мониторинга и выборочных проверок учебных заведений власти внесли серьезные коррективы в планы работы школ: сократили уроки и ввели четкие разграничения между классной и домашней работой.

- Кроме этого, введен запрет на требования рефератов и докладов по технологии, музыке, ИЗО и физкультуре, - пояснил Илья Морозов.

По данным департамента, сегодня 2500 костромских детей - в основном, из многодетных и малообеспеченных семей - не имеют электронных гаджетов, необходимых для дистанционного обучения. В некоторых семьях количество компьютеров и планшетов недостаточно: многим братьям и сестрам приходится заниматься перед одним экраном по очереди. А на селе даже имеющие компьютеры и планшеты дети лишены возможности участвовать в онлайн-обучении из-за отсутствия интернета, и количество таких школьников в регионе исчисляется сотнями.

По словам Ильи Морозова, в глубинке, где нет сотовой связи, учителя вынуждены прибегать к так называемым "кейс-технологиям": задания детям передают нарочным или через специальный почтовый ящик, установленный в сельском магазине, либо консультируют учеников по проводному телефону.

По данным на конец минувшей недели, необходимых гаджетов не было и у 12 костромских учителей. Руководители учебных заведений пообещали в ближайшее время решить проблему и временно передать педагогам имеющиеся в школах служебные компьютеры. Власти также обратились к меценатам с просьбой принять участие в благотворительной акции по передаче необходимых гаджетов нуждающимся.