В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Умершим было от 30 до 93 лет. "30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз "двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Также мужчина страдал системной красной волчанкой", - рассказали в оперштабе.

Большинство умерших пациентов страдали хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, бронхит, гипертонию, аневризму аорты и онкологию. Один из скончавшихся больных лечился в частной клинике.

В оперштабе напомнили о необходимости строгого соблюдения домашнего карантина. С 22 апреля при перемещении по Москве на транспорте москвичи должны привязать к цифровому пропуску номер транспортной карты или госномер автомобиля.