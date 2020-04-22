В Подмосковье начали бесплатно раздавать медицинские маски

На постах проверки цифровых пропусков в Подмосковье начали бесплатно раздавать автомобилистам медицинские маски. Пассажиры общественного транспорта и пешеходы тоже могут их получить - у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц.

Как сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавируса, такое решение принято губернатором области Андреем Воробьевым. Заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых две медицинские маски. Их уже раздают в Химках, Одинцове, Долгопрудном, Домодедове и Реутове, а в ближайшие дни начнут раздавать и в остальных муниципалитетах.