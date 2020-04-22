В Подмосковье проверяют, как предприятия соблюдают меры предосторожности

Проверять предприятия, которым разрешено продолжать работу, на предмет соблюдения всех предосторожностей, необходимых для профилактики коронавируса, в Подмосковье будут более тщательно. На встрече с предпринимателями министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова сообщила, что сами работники предприятий нередко жалуются на несоблюдение работодателями санитарных норм.

На все проверки бизнеса в области объявлен мораторий. Кроме одной - на соблюдение мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Проверки, как говорит Егорова, начинаются с проходной, где сотрудникам измеряют температуру. Также проверяется наличие средств для санитарной обработки рук, обеспеченность сотрудников медицинскими масками и перчатками и возможности для соблюдения ими социальной дистанции.

Министр подчеркнула, что пока проверяющие органы работают только по жалобам. Но если если их число будет увеличиваться, проверки станут сплошными.