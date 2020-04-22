В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом

В Люберецкой областной больнице 60 сотрудников заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.

В ведомстве рассказали ТАСС, что всего в больнице работает 2,9 тысячи сотрудников, у 60 из них выявлен коронавирус. "Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - отметили в пресс-службе.

Всего в Московской области, напомним, выявлено 6590 случаев заболевания новой инфекцией, выздоровели за все время 186 человек, а скончались 56. Городской округ Люберцы находится на втором месте по числу зараженных - там зафиксирован 381 случай. Больше только в Одинцово - 395 случаев.