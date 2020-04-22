В Тульской области умерли три пациента с COVID-19

Правительство Тульской области сообщило о смерти трех человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

У двух женщин, 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского, COVID-19 был выявлен уже после смерти. Коронавирус подтвердился и у 58-летнего жителя Ясногорска, поступившего в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью. Ранее мужчина больше недели лечился самостоятельно, - рассказали в оперативном штабе. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, но усилия врачей не увенчались успехом - пациент скончался от двусторонней пневмонии, осложненной хронической патологией сердечно-сосудистой системы.

На 22 апреля в регионе зарегистрировано 436 инфицированных COVID-19, суточный прирост составил 52 человека. 53 заразившихся выздоровели.