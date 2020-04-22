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Проект: В регионах

В Воронежской области обсудили кредитную поддержку бизнеса и граждан

Реализация президентских поручений в банковской сфере и резервы для помощи людям в период эпидемии коронавируса стали темой очередного заседания Совета по устойчивому развитию экономики при Воронежской областной Думе.
Фото: Воронежская областная Думаеж Фото: Воронежская областная Думаеж
Фото: Воронежская областная Думаеж

- Ранее мы конструктивно обсудили предложения депутатов, органов исполнительной власти и деловых кругов по выстраиванию эффективной коммуникации между бизнесом и властью, а также пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, - напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Сегодня мы должны проанализировать, как идет реализация поручений президента в кредитно-финансовой сфере и что еще мы можем сделать для малого и среднего бизнеса на своем уровне.

Как сообщил первый заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области Игорь Кумицкий, в ближайшие дни правительство региона рассмотрит вопрос о расширении перечня предприятий и организаций, в том числе средних и малых, которые смогут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции.

Фото: Воронежская областная Дума
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Депутаты, в свою очередь, сформулировали ряд финансовых и административных мер для поддержки бизнеса. В частности, речь идет о предоставлении субсидий субъектам МСП, пострадавшим от введенных ограничений, на выплату зарплаты для сохранения штата сотрудников. Об этом рассказал председатель думского комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, подчеркнув необходимость более широкой информационной и юридической поддержки предпринимателей.

Тем временем воронежцы - как представители бизнеса, так и обычные граждане - продолжают подавать заявки на реструктуризацию кредитов. По данным главного управления Банка России по ЦФО, с 20 марта по 15 апреля 2020 года воронежские заемщики подали 5 615 обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 15 апреля 77 процентов этих заявлений рассмотрено, почти половина - удовлетворена, рассказал управляющий отделением ЦБ по Воронежской области Роман Костянский.

Закон о "кредитных каникулах" начал действовать с 3 апреля, таким образом, значительная часть одобренных программ реструктуризации - это собственные программы банков, которые идут навстречу заемщикам. В рамках же нового закона было подано 963 требования, из рассмотренных удовлетворено 45 процентов. Причем по части требований банки приняли положительное решение без предъявления документов, подтверждающих снижение дохода.

Фото: Воронежская областная Дума
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Подводя итоги заседания, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что необходимо наладить максимально плотное взаимодействие совета как с управлением Центробанка по региону, так и в отдельности с каждой кредитной организацией, участвующей в госпрограммах поддержки предпринимателей.

- Нам важно максимально широко и оперативно информировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях банков. При этом надо не только следовать формальным условиям в работе с предпринимателями, в том числе в рамках антикризисных госпрограмм, действующих в период пандемии, а вырабатывать адресные подходы, - сказал Нетесов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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