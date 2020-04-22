В Воронежской области обсудили кредитную поддержку бизнеса и граждан

Реализация президентских поручений в банковской сфере и резервы для помощи людям в период эпидемии коронавируса стали темой очередного заседания Совета по устойчивому развитию экономики при Воронежской областной Думе.

- Ранее мы конструктивно обсудили предложения депутатов, органов исполнительной власти и деловых кругов по выстраиванию эффективной коммуникации между бизнесом и властью, а также пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, - напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Сегодня мы должны проанализировать, как идет реализация поручений президента в кредитно-финансовой сфере и что еще мы можем сделать для малого и среднего бизнеса на своем уровне.

Как сообщил первый заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области Игорь Кумицкий, в ближайшие дни правительство региона рассмотрит вопрос о расширении перечня предприятий и организаций, в том числе средних и малых, которые смогут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции.

Депутаты, в свою очередь, сформулировали ряд финансовых и административных мер для поддержки бизнеса. В частности, речь идет о предоставлении субсидий субъектам МСП, пострадавшим от введенных ограничений, на выплату зарплаты для сохранения штата сотрудников. Об этом рассказал председатель думского комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, подчеркнув необходимость более широкой информационной и юридической поддержки предпринимателей.

Тем временем воронежцы - как представители бизнеса, так и обычные граждане - продолжают подавать заявки на реструктуризацию кредитов. По данным главного управления Банка России по ЦФО, с 20 марта по 15 апреля 2020 года воронежские заемщики подали 5 615 обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 15 апреля 77 процентов этих заявлений рассмотрено, почти половина - удовлетворена, рассказал управляющий отделением ЦБ по Воронежской области Роман Костянский.

Закон о "кредитных каникулах" начал действовать с 3 апреля, таким образом, значительная часть одобренных программ реструктуризации - это собственные программы банков, которые идут навстречу заемщикам. В рамках же нового закона было подано 963 требования, из рассмотренных удовлетворено 45 процентов. Причем по части требований банки приняли положительное решение без предъявления документов, подтверждающих снижение дохода.

Подводя итоги заседания, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что необходимо наладить максимально плотное взаимодействие совета как с управлением Центробанка по региону, так и в отдельности с каждой кредитной организацией, участвующей в госпрограммах поддержки предпринимателей.

- Нам важно максимально широко и оперативно информировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях банков. При этом надо не только следовать формальным условиям в работе с предпринимателями, в том числе в рамках антикризисных госпрограмм, действующих в период пандемии, а вырабатывать адресные подходы, - сказал Нетесов.