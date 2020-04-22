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22.04.2020 15:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Волонтеры и курьеры 40 тысяч раз воспользовались бесплатным велопрокатом

Текст: Сергей Жуков

С 10 апреля услугами бесплатного велопроката курьеры и волонтеры воспользовались более 40 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: iStock
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По его данным, чаще всего берут велосипеды сотрудники сервисов доставки "Деливери" и "Яндекса". Активно прокатом также пользуются представители "Мосволонтера" и курьеры "Достависта".

Станции городского велопроката этой весной открылись почти на три недели раньше срока. Правда, брать велосипеды пока могут не все. На них сейчас ездят те, кто развозит москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, продукты, готовую еду и товары первой необходимости.

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