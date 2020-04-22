Воронежский "Факел" записал видео с аплодисментами медикам

Футболисты и тренеры воронежского клуба "Факел" записали видео с аплодисментами в знак благодарности врачам, борющимся с коронавирусом.

Клуб присоединился к международной акции, организованной экс-защитником сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлосом, рассказали в пресс-службе команды.

На самоизоляции спортсмены тренируются дома. Вместо тренажеров используют стулья и тумбы, в качестве утяжелителей - набитые рюкзаки. "Факел" занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

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