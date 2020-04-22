Все пациенты с ОРВИ в Москве взяты на дистанционное наблюдение

Столичные врачи будут наблюдать дистанционно за всеми пациентами с симптомами ОРВИ. Такое решение приняли городские власти из-за того, что на начальных стадиях ОРВИ сложно отличить от коронавирусной инфекции.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, городская амбулаторная служба для этих целей усилена специалистами-ординаторами. Они будут ежедневно общаться с пациентом по телефону и при малейшем ухудшении состояния здоровья больного оперативно менять тактику лечения - направлять на компьютерную томографию и другие необходимые исследования, а также принимать решение о госпитализации.

Такие меры призваны снизить распространение инфекции в Москве и не допустить увеличения числа тяжелых больных.