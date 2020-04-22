ВТБ в Воронеже выдал ипотечные кредиты под 6,5%

Банк ВТБ в Воронежской области выдал три ипотечных кредита в рамках новой программы госсубсидирования. Клиенты приобрели квартиры, каждая стоимостью более 2 млн рублей, в жилищных комплексах "Европейский" и "Московский квартал".

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для воронежского региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: "Для многих воронежцев новая госпрограмма - долгожданная возможность приобрести жилье, оформив кредит по одной из самых низких на рынке ставок. Поэтому банк активно включился в работу по "Ипотеке с господдержкой 2020", понимая, насколько важно в текущей ситуации оказать поддержку клиентам".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)