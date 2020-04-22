Новости

Этрусская гробница с предметами роскоши обнаружена на Корсике 18:26
За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции 18:18
Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах 18:16
В Петербурге запустили флешмоб #Стихи75летПобеды 18:12
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах 18:00
Претендент на достройку "Северного потока-2" плывет в Европу 17:50
В Тюменской области от коронавируса скончался третий пациент 17:50
Миллиардер решил спастись от коронавируса в бункере, но забыл код от входа 17:44
Бывший глава команды Ferrari стал водителем скорой помощи 17:37
Стало известно, сколько стоят самые дорогие хрущевки в Петербурге 17:36
За сутки в Москве составлено более 1400 протоколов на нарушителей режима повышенной готовности 17:26
Температуру пассажиров в минском аэропорту начал измерять робот 17:26
Фигура натуфианца обнаружена на 14000-летнем надгробии в Израиле 17:23
Яндекс обновил свой мессенджер 17:09
Чиновники и силовики стали бриться налысо вслед за Кадыровым 17:06
Известные российские спортсмены тренируют москвичей онлайн 17:05
В крупнейшем доке Севастополя начался ремонт крейсера "Москва" 17:05
Директор ММАС назвал условия для проведения Московского автосалона 17:04
В Петербурге за соблюдением самоизоляции начали следить с беспилотника 17:03
Ученые назвали срок, когда Северный Ледовитый океан освободится ото льда 17:02
Около 200 российских моряков застряли на Канарских островах 17:01
Lada подготовила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа 17:00
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже 16:53
Минздрав Беларуси призвал граждан в предстоящие выходные остаться дома 16:51
Песков прокомментировал заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
22.04.2020 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции

Текст: Любовь Проценко

За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции. Такую цифру привел журналистам министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он рассказал, что это москвичи, которые переносят коронавирус в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Соглашаясь на лечение на дому, все они подписали специальное добровольное согласие о режиме самоизоляции и нарушили его, подвергая серьезной опасности соседей и окружающих.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Собянин: Систему цифровых пропусков можно распространить на все регионы

На всех нарушителей оформлены штрафы. Заболевших принудительно доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, где они и будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены в такие центры 208 человек. В основном это горожане в возрасте от 35 до 50 лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах
Мнения юристов о готовящихся поправках в закон "О полиции" разделились
ФСБ предотвратила массовое убийство в тюменском учебном заведении
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника