За последние сутки в Москве выявлено 48 больных, нарушивших режим самоизоляции. Такую цифру привел журналистам министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он рассказал, что это москвичи, которые переносят коронавирус в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Соглашаясь на лечение на дому, все они подписали специальное добровольное согласие о режиме самоизоляции и нарушили его, подвергая серьезной опасности соседей и окружающих.

На всех нарушителей оформлены штрафы. Заболевших принудительно доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, где они и будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены в такие центры 208 человек. В основном это горожане в возрасте от 35 до 50 лет.