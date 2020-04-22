За сутки в Москве составлено более 1400 протоколов на нарушителей режима повышенной готовности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он отметил, что поводом для этого послужило нахождение на улице без установленных законодательством оснований во время режима повышенной готовности. Всего с момента введения этого режима составлено на нарушителей уже более 20 тысяч протоколов.

"Хочу отметить, что среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных Указом Мэра Москвы 12-УМ, сократилось на 25-30%. Но за последние дни участились случаи фиксации нарушений сотрудниками полиции, когда родители с детьми, дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. Остановить его возможно только при активной помощи жителей Москвы. Нужно внимательнее относиться к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, - подчеркнул Евгений Данчиков.

Он также привел цифру: на столичных улицах работают более 13 тысяч сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и 1 тысяча дружинников. В ежедневном режиме они патрулируют улицы города, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при выявлении нарушений установленных санитарных требований.