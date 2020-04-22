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22.04.2020 08:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария на китайской шахте не ухудшила на состояние воды в Амуре

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровском крае взяли пробы воды из реки Амур, чтобы определить ее состояние после утечки молибдена с одной из китайских шахт в провинции Хэйлунцзян.

Авария произошла 28 марта. В водоемы, впадающие в реку Сунгари (крупный приток Амура), попало больше 2,5 миллиона кубометров загрязненных вод. Но власти КНР стали оперативно ликвидировать ЧП.

Фото: Вадим Кофман/РИА Новости
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С 20 апреля пятно загрязнения начало подходить к Хабаровску. Однако первые тесты показали, что опасаться пока нечего. Показатели загрязнения приблизительно в 20 раз меньше предельно допустимой концентрации.

Пятно еще окончательно не достигло города. Показатели могут измениться, и специалисты продолжают мониторинг. Однако в Китае уже заявили, что качество воды в реке Сунгари в норме. А значит, вероятность загрязнения на российской стороне минимальна.

Руководитель комиссии Хабаровского края по ЧС, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказал, что в регионе уже разработан сценарий действий на случай, если новые пробы покажут превышение концентрации опасных веществ.

- Мы продолжим мониторинг воды до 25 апреля. К этому моменту стоки должны полностью миновать город, - отметил Литвинчук.

Справка "РГ"

Молибден - относительно неядовитый металл, серебристого цвета. В природе встречается в виде сульфидных руд и молибдатов свинца и железа. Токсичная доза для человека - пять миллиграмм.

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