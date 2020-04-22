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22.04.2020 05:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура нашла нарушения в расследовании дела о ДТП на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

Генеральная прокуратура РФ нашла ряд нарушений в расследовании уголовного дела о наезде на семилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском.

ДТП произошло 8 октября 2017 года, но расследование начали лишь спустя семь месяцев, в мае 2018 года. По версии следствия, женщина-водитель ехала по территории одного из дворов и наехала на двух мальчишек, внезапно выбежавших из-за припаркованной автомашины. Один из них упал, но автоледи не обратила на это внимания и переехала его. Семилетний ребенок остался жив, но получил тяжелые для здоровья травмы.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю
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Обвинения нарушительнице долго не предъявляли. Несколько раз расследование останавливалось, сроки следствия продлевались. В результате была утрачена часть доказательств.

В генпрокуратуре также отметили, что следствие велось непрофессионально. Во время осмотра места ДТП не зафиксировали существенные детали обстановки. Не изымали и не осматривали одежду пострадавшего, машину, колеса с рисунком протектора шин. Показания участников ситуации не проверили в ходе следственного эксперимента. Судебные экспертизы назначали, не учитывая материалы расследования, из-за чего выводы экспертов оказались противоречивыми и требуют дополнительных исследований.

- По выявленным нарушениям заместителем Генерального прокурора Российской Федерации руководителю Следственного департамента МВД России внесено требование о проведении служебной проверки, - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Кроме того, пройдут процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками следственного органа должностных обязанностей и служебная проверка в отношении работников прокуратуры Камчатского края.

Дело передали из городских следственных органов в краевое СУ СК.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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