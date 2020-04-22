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22.04.2020 06:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На космодроме Восточный началось годовое техническое обслуживание

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Пресс-служба Роскосмоса Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Годовое техническое обслуживание оборудования начали проводить специалисты в самом сердце национального космодрома Восточный - на его стартовом и техническом комплексах.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Инженеры проверят технику также на заправочно-нейтрализационной станции космического "аэродрома" России.

"Работы будут проходить под руководством группы контроля качества Космического центра "Восточный" с участием представителей филиалов научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина и Конструкторского бюро "Мотор", - отмечается в официальном сообщении Роскосмоса.

Для безопасности сотрудников в условиях пандемии COVID-19 на космодроме ежедневно проводится дистанционная термометрия, дезинфекция объектов, где много людей, а также обрабатываются лестницы.

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