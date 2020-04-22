На въездах в Бурятию установят посты контроля

Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился установить посты контроля на въездах в республику, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Представители администраций муниципалитетов совместно с полицейскими будут выявлять людей с симптомами респираторных заболеваний и тех, кто получил предписание соблюдать карантин.

"Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На утро 22 апреля в регионе подтверждено 164 случая заболевания COVID-19, 23 человека из этого числа - вахтовики. Они прибыли в республику из Ямало-Ненецкого автономного округа и были сразу помещены в обсерватор.

Всего в России подтверждено 52763 заражения коронавирусом. 3873 человека вылечились, 456 скончались.

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