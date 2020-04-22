Начальника соцзащиты Тынды обвинили в подлоге и присвоении денег

В Амурской области прокуратура Тынды утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего начальника городского управления социальной защиты населения, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы женщина фиктивно трудоустроила двух граждан. Кроме того, подделав документы, злоумышленница присвоила себе 360 тысяч рублей.

"Последние годы обстановка в возглавляемом обвиняемой коллективе была тяжелой. Многие подчиненные ее боялись",- сообщил корреспонденту "РГ" источник в мэрии Тынды.

В ходе предварительного расследования на имущество чиновницы наложен арест.

За присвоение денежных средств и служебный подлог (часть третья статьи 160 и часть вторая статьи 292 УК РФ) ей грозит максимум шесть и четыре года лишения свободы соответственно.